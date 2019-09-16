RMC Sport: Аллегри отказался возглавлять «Монако». Итальянец ждет предложения от «ПСЖ»

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Монако».

Сейчас монегасков возглавляет Леонарду Жардим. После пяти туров у команды три поражения и две ничьи. «Монако» занимает 19 место в таблице Лиги 1.

По информации RMC, итальянский специалист готов рассмотреть предложение от «ПСЖ».

В настоящий момент главным тренером парижан работает Томас Тухель.