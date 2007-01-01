ЭкСпорт: Мамаев до весны в РПЛ не сыграет. Кокорин тоже, если не подпишет контракт

Сегодня последний день, когда клубы РПЛ могут дозаявлять свободных агентов. Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин могут остаться без команды.

«Сегодня в РПЛ истекает срок подачи документов для дозаявки свободных агентов. Согласно статье 14 п.3 регламента РФС по статусу и переходам футболистов, вне рамок регистрационного периода заявление о регистрации игрока для участия в соревнованиях может быть направлено в Комитет по статусу игроков в течение 14 календарных дней после закрытия трансферного окна.

Таким образом Павел Мамаев, до сих пор являющийся игроком «Краснодара», но не заявленный для участия в матчах РПЛ, до весны сыграть в чемпионате России не сможет.

Что касается Александра Кокорина, то шансы у него появятся лишь в том случае, если он до сегодняшнего дня успел подписать контракт с клубом, после чего в Комитет по статусу игроков были поданы соответствующие документы. В этом случае заявить его можно будет до конца сентября», – заявляет телеграм-канал.