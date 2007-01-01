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    ЭкСпорт: Мамаев до весны в РПЛ не сыграет. Кокорин тоже, если не подпишет контракт

    Сегодня последний день, когда клубы РПЛ могут дозаявлять свободных агентов. Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин могут остаться без команды.

    «Сегодня в РПЛ истекает срок подачи документов для дозаявки свободных агентов. Согласно статье 14 п.3 регламента РФС по статусу и переходам футболистов, вне рамок регистрационного периода заявление о регистрации игрока для участия в соревнованиях может быть направлено в Комитет по статусу игроков в течение 14 календарных дней после закрытия трансферного окна.

    Таким образом Павел Мамаев, до сих пор являющийся игроком «Краснодара», но не заявленный для участия в матчах РПЛ, до весны сыграть в чемпионате России не сможет.
    Что касается Александра Кокорина, то шансы у него появятся лишь в том случае, если он до сегодняшнего дня успел подписать контракт с клубом, после чего в Комитет по статусу игроков были поданы соответствующие документы. В этом случае заявить его можно будет до конца сентября», – заявляет телеграм-канал.

    • Контракт между «Краснодаром» и Мамаевым истекает 31 декабря 2019 года.
    • Владелец клуба Сергей Галицкий заявлял, что клуб в обязательном порядке расторгнет контракт с футболистом.
    • Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и сейчас он свободный агент.
    • Президент и главный тренер «Зенита» выразили желание оставить футболиста в клубе.
    • Предполагается вариант, при котором Кокорин перейдет в «Сочи».

    Источник: Телеграм-канал «Экспорт»

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +32596

      portero 1 минуту назад

      Кокорин давай там подписывай, практика нужна.

      Или боятся что прокуратура в последний момент начнет возражать супротив освобождения.

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      Рейтинг: +4641

      Ковастер 8 минут назад

      Грустно от того как люди бездарно ломают свои судьбы. Имея такие возможности, такие способности и так глупо перечеркивать свои судьбы.

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