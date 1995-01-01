ФК «Сочи» получил прозвище «Зенит-3» в Википедии

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На странице «Сочи» в интернет-энциклопедии Википедия были сделаны изменения.
Один из пользователей сервиса сделал правку в графе «Прозвище», сменив его с «барсов» и «сочинцев» на «Зенит-3». Страница была отредактирована еще днем 12 сентября и по-прежнему остается без изменений.
- В социальных сетях дебютанта РПЛ называют фарм-клубом «Зенита».
- У петербуржцев и сочинцев один спонсор – «Газпромбанк».
- В минувшее трансферное окно состав «Сочи» пополнили восемь игроков «Зенита».