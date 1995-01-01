ФК «Сочи» получил прозвище «Зенит-3» в Википедии

На странице «Сочи» в интернет-энциклопедии Википедия были сделаны изменения.

Один из пользователей сервиса сделал правку в графе «Прозвище», сменив его с «барсов» и «сочинцев» на «Зенит-3». Страница была отредактирована еще днем 12 сентября и по-прежнему остается без изменений.