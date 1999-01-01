РПЛ. «Зенит» в преддверии Лиги чемпионов встретится с «Арсеналом»

Сегодня, 13 сентября, стартует девятый тур РПЛ. В Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Арсенал».
Это будет последняя игра зенитовцев перед стартом в Лиге чемпионов. 17 сентября россияне встретятся в Лионе с одноименным клубом.
Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)
13 сентября, 20:00 по Москве
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург)
14 сентября, 16:30 по Москве
14 сентября, 19:00 по Москве
15 сентября, 14:00 по Москве
15 сентября, 16:30 по Москве
Краснодар – Крылья Советов (Самара)
15 сентября, 19:00 по Москве
16 сентября, 20:00 по Москве
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)
16 сентября, 20:30 по Москве