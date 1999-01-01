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    РПЛ. «Зенит» в преддверии Лиги чемпионов встретится с «Арсеналом»

    Сегодня, 13 сентября, стартует девятый тур РПЛ. В Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Арсенал».

    Это будет последняя игра зенитовцев перед стартом в Лиге чемпионов. 17 сентября россияне встретятся в Лионе с одноименным клубом.

    Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)

    13 сентября, 20:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    14 сентября, 16:30 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Локомотив (Москва)

    14 сентября, 19:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Рубин (Казань)

    15 сентября, 14:00 по Москве

    Тамбов – ЦСКА (Москва)

    15 сентября, 16:30 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Крылья Советов (Самара)

    15 сентября, 19:00 по Москве

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Уфа

    16 сентября, 20:00 по Москве

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

    16 сентября, 20:30 по Москве

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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