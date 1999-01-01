РПЛ. «Зенит» в преддверии Лиги чемпионов встретится с «Арсеналом»

Сегодня, 13 сентября, стартует девятый тур РПЛ. В Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Арсенал».

Это будет последняя игра зенитовцев перед стартом в Лиге чемпионов. 17 сентября россияне встретятся в Лионе с одноименным клубом.

Чемпионат России. РПЛ. 9-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)

13 сентября, 20:00 по Москве

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Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург)

14 сентября, 16:30 по Москве

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Сочи – Локомотив (Москва)

14 сентября, 19:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Рубин (Казань)

15 сентября, 14:00 по Москве

Тамбов – ЦСКА (Москва)

15 сентября, 16:30 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Крылья Советов (Самара)

15 сентября, 19:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Уфа

16 сентября, 20:00 по Москве

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

16 сентября, 20:30 по Москве

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