Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Главные новости дня. «Валенсия» уволила Марселино, третий еврокубковый турнир УЕФА назовут Лигой конференций

    Арда Туран получил два года и восемь месяцев условно за нападение на поп-певца.

    Бой Нурмагомедова собрал больше зрителей, чем матч Россия – Шотландия.

    «Отмывание денег на трансферах футболистов». Агент Куртуа арестован в Монако.

    Конте получает в «Интере» в два раза больше, чем Сарри в «Ювентусе».

    «Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги.

    Головин – лучший российский игрок в PES 2020, Фернандес и Чалов – в тройке.

    Bild: третий еврокубковый турнир УЕФА назовут Лигой конференций.

    Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы.

    «Ротор» уволил весь тренерский штаб из-за «неудовлетворительных результатов». Клуб идeт третьим в ФНЛ.

    Селюк: «Я бы советовал Феде Бондарчуку снять фильм про такого, как Боря Ротенберг».

    Братья-тренеры покоряют Англию со дна. Работали физруками в школе, делят зарплату пополам, сидят в офисе по 12 часов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:22
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79337
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73659
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru