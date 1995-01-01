Главные новости дня. «Валенсия» уволила Марселино, третий еврокубковый турнир УЕФА назовут Лигой конференций

Арда Туран получил два года и восемь месяцев условно за нападение на поп-певца.

Бой Нурмагомедова собрал больше зрителей, чем матч Россия – Шотландия.

«Отмывание денег на трансферах футболистов». Агент Куртуа арестован в Монако.

Конте получает в «Интере» в два раза больше, чем Сарри в «Ювентусе».

«Валенсия» уволила Марселино. Вместо него могут назначить бывшего помощника Лопетеги.

Головин – лучший российский игрок в PES 2020, Фернандес и Чалов – в тройке.

Bild: третий еврокубковый турнир УЕФА назовут Лигой конференций.

Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы.

«Ротор» уволил весь тренерский штаб из-за «неудовлетворительных результатов». Клуб идeт третьим в ФНЛ.

Селюк: «Я бы советовал Феде Бондарчуку снять фильм про такого, как Боря Ротенберг».

Братья-тренеры покоряют Англию со дна. Работали физруками в школе, делят зарплату пополам, сидят в офисе по 12 часов