Football Espana: президент «Валенсии» решил уволить Марселино

У Валенсии 4 очка, а не 3
Президент и владелец «Валенсии» Питер Лим решил отправить в отставку главного тренера Марселино и спортивного директора Матео Алемани, сообщает Football Espana.
В июле сообщалось, что Марселино Гарсия Тораль может уйти в отставку, если клуб покинет Алемани, у которого возник конфликт с Лимом.
После трех туров «Валенсия» занимает 10-е место в таблице с 3 очками.
- Марселино возглавляет «Валенсию» с 2017 года.
- Команда под его руководством выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне.
- Контракт тренера с клубом истекает следующим летом.