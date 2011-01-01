Судьи РПЛ получают за матч 90 тысяч рублей

И к чему эта инфа? Людей позлить? Все и так знают, что у судей маленькая зарплата. Поэтому и подсуживают за деньги.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров огласил заработную плату судей РПЛ. С его слов, арбитры получают за один матч 90 тысяч рублей.
К этой сумме предусмотрены некоторые доплаты. Питание, проживание, проезд судей на матчи оплачивает РПЛ.
- На прошлой неделе состоялось собрание клубов РПЛ по вопросам судейства.
- Было решено, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров продолжит работу.
- Известны судейские назначения (равно как и матчи с присутствием VAR) на ближайший тур.