Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Судьи РПЛ получают за матч 90 тысяч рублей

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров огласил заработную плату судей РПЛ. С его слов, арбитры получают за один матч 90 тысяч рублей.

    К этой сумме предусмотрены некоторые доплаты. Питание, проживание, проезд судей на матчи оплачивает РПЛ.

    • На прошлой неделе состоялось собрание клубов РПЛ по вопросам судейства.
    • Было решено, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров продолжит работу.
    • Известны судейские назначения (равно как и матчи с присутствием VAR) на ближайший тур.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +621

      ZAITZEFF2011 25 минут назад

      И к чему эта инфа? Людей позлить? Все и так знают, что у судей маленькая зарплата. Поэтому и подсуживают за деньги.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8512

      DeStar > ZAITZEFF2011 29 секунд назад

      ну знаешь, за матч получать 1300 баксов, а таких матчей 4 в месяц. Выходит больше 5000 штук зелени) нормально)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru