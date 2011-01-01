Судьи РПЛ получают за матч 90 тысяч рублей

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров огласил заработную плату судей РПЛ. С его слов, арбитры получают за один матч 90 тысяч рублей.

К этой сумме предусмотрены некоторые доплаты. Питание, проживание, проезд судей на матчи оплачивает РПЛ.