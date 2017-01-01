Англия пропустила от Косово на «Уэмбли» на 35 секунде

В эти минуты проходит матч шестого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Англии и Косово. На 35 секунде гости открыли счет.

Автором гола стал Валон Бериша. Встреча проходит на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичане лидируют в группе.