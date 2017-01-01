Англия пропустила от Косово на «Уэмбли» на 35 секунде

Интересно, вот когда бриты накажут косовитов за данную наглость, всё равно будут говорить:"Англия одержала волевую победу"?
В эти минуты проходит матч шестого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Англии и Косово. На 35 секунде гости открыли счет.
Автором гола стал Валон Бериша. Встреча проходит на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичане лидируют в группе.
- Сборная Косово не проигрывает 15 матчей подряд.
- Косовары отстают от англичан на одно очко.
- Сборная Англии в отборочном цикле не потеряла ни одного очка.