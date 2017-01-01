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    Англия пропустила от Косово на «Уэмбли» на 35 секунде

    В эти минуты проходит матч шестого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными Англии и Косово. На 35 секунде гости открыли счет.

    Автором гола стал Валон Бериша. Встреча проходит на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичане лидируют в группе.

    • Сборная Косово не проигрывает 15 матчей подряд.
    • Косовары отстают от англичан на одно очко.
    • Сборная Англии в отборочном цикле не потеряла ни одного очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3300

      Yev 19 минут назад

      Интересно, вот когда бриты накажут косовитов за данную наглость, всё равно будут говорить:"Англия одержала волевую победу"?

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      Рейтинг: +11550

      bset > Yev 1 минуту назад

      Волевая победа - эта та, что закончилась победой для команды, которая после первого гола была в статусе проигрывающей. Пусть хоть 8:1 матч закончится, это уже будет волевой победой.

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      Рейтинг: +14295

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Жесть! Правда быстро всё стало на свои места.

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