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    В «Локомотиве» мог оказаться Икарди? Отвечает генеральный директор московского клуба

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что несколько дней назад в московский клуб едва не перешел один из лучших нападающих мира.

    «Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Гипотетически могли даже «бомбу» сделать. Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу. Помешали деньги.

    Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьeзные. Их целый ряд, причeм требовалось всe сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу», – подытожил Кикнадзе.

    • В летнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили пять игроков, в том числе – полузащитники Гжегош Крыховяк и Жоау Мариу.
    • Мауро Икарди перешел из «ПСЖ» в «Интер» в последний день трансферного окна на правах годичной аренды.

    Источник: Чемпионат

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