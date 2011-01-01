Главные новости дня. Глава ВТБ: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов», Оуэн: «Капелло был дерьмовым тренером»

SportMediaset: Маркизио согласовал условия соглашения с «Монако».
Глушаков: «Вряд ли Каррера не знал, что надо делиться чемпионской премией».
Оуэн: «Капелло был дерьмовым тренером».
Бывший врач «Спартака»: «Если бы Каррера не лез в другие дела, он бы и сейчас тренировал красно-белых.
Глава ВТБ Костин: «Динамо» – один из самых неудачных наших проектов».
Губочан стал игроком «Омонии».
Рианчо: «При мне конфликт у Глушакова с Каррерой был всегда».
Клопп: «После празднования чемпионства «Боруссии» в 2011 году я проснулся на грузовике в гараже».
Как дела у Венгера? Кайфует на пенсии, но хочет вернуться