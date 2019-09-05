Черчесов: «Завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будет делать результат»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против команды Шотландии в Глазго.

«Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будет делать результат.

Знаем, что завтра игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией. Как бы игра не складывалась – останется еще пять игр. Но все равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось», – сказал Черчесов в ходе пресс-конференции.