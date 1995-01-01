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    Овечкин: «Могу постричься в дешевой парикмахерской. Я же не футболист. Около зеркала особо не кручусь»

    Российский хоккеист Александр Овечкин объяснил свое отличие от футболиста. Спортсмен готов стричься в «дешевой» парикмахерской.

    «Могу и сейчас себе позволить постричься в дешевой парикмахерской. Я же не футболист. Около зеркала особо не кручусь», – приводит слова представителя клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» «Матч ТВ».

    • Овечкин с 2005 года выступает в США.
    • Хоккеист – трехкратный чемпион мира.
    • 33-летний форвард – воспитанник «Динамо».

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14177

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Молодец Саша, красноречиво, по-мужски. Заболотному и подобным неприятно читать эти строки, наверное.

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