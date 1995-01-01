Овечкин: «Могу постричься в дешевой парикмахерской. Я же не футболист. Около зеркала особо не кручусь»

Российский хоккеист Александр Овечкин объяснил свое отличие от футболиста. Спортсмен готов стричься в «дешевой» парикмахерской.

«Могу и сейчас себе позволить постричься в дешевой парикмахерской. Я же не футболист. Около зеркала особо не кручусь», – приводит слова представителя клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» «Матч ТВ».