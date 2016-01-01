Daily Mail: ЦСКА предлагал Боласи более 4,3 миллиона в год

Стали известны детали предложения ЦСКА по форварду «Эвертона» Яннику Боласи.

ЦСКА хотел платить футболисту свыше 4,3 миллионов в год (75 тысяч фунтов в неделю), которые он зарабатывал в «Эвертоне». Боласи отказался переезжать в Россию из-за расизма.