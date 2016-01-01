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    Daily Mail: ЦСКА предлагал Боласи более 4,3 миллиона в год

    Стали известны детали предложения ЦСКА по форварду «Эвертона» Яннику Боласи.

    ЦСКА хотел платить футболисту свыше 4,3 миллионов в год (75 тысяч фунтов в неделю), которые он зарабатывал в «Эвертоне». Боласи отказался переезжать в Россию из-за расизма.

    • Боласи стал игроком лиссабонского «Спортинга».
    • «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
    • Боласи провел за «Эвертон» 32 матча, забил два гола и отдал четыре ассиста.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +11480

      bset 11 минут назад

      И не зря отказался) В группах ЦСКА про него чего только не писали под постом, что он отказался)

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    • ...
      Рейтинг: +80

      Спартач80 26 минут назад

      32 матча,забил 2 гола....а он точно форвард?...

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      ...
      Рейтинг: +1989

      Dellleone > Спартач80 23 минуты назад

      Если бы он прочитал... назвал бы тебя да и меня тоже рассистами .

      0
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      Рейтинг: -53

      Raxor > Спартач80 13 минут назад

      он фланговый пз и статой никогда не отличался, его сильные стороны эт скорость и дриблинг

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