«Интер» попробует подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена во время следующего трансферного окна.

Как считает английский источник, главным кандидатом на датчанина остается «Манчестер Юнайтед», сделавший несколько предложений прошедшим летом.

Помимо «МЮ» свой интерес к полузащитника обозначал «Реал», но затем снизил вовлеченность в потенциальный трансфер.

И «МЮ», и «Интер» попробуют приобрести Эриксена следующей зимой.