На переезжать на Траффорд)
«Интер» попробует подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена во время следующего трансферного окна.
Как считает английский источник, главным кандидатом на датчанина остается «Манчестер Юнайтед», сделавший несколько предложений прошедшим летом.
Помимо «МЮ» свой интерес к полузащитника обозначал «Реал», но затем снизил вовлеченность в потенциальный трансфер.
И «МЮ», и «Интер» попробуют приобрести Эриксена следующей зимой.
- «Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
- Всего у полузащитника в составе английского клуба 279 матчей, 66 голов и 86 голевых передач.
- Действующий контракт датчанина с лондонским клубом истекает летом 2020 года.