Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Daily Express: Следующий зимой «Интер» попробует подписать Эриксена

    «Интер» попробует подписать полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена во время следующего трансферного окна.

    Как считает английский источник, главным кандидатом на датчанина остается «Манчестер Юнайтед», сделавший несколько предложений прошедшим летом.

    Помимо «МЮ» свой интерес к полузащитника обозначал «Реал», но затем снизил вовлеченность в потенциальный трансфер.

    И «МЮ», и «Интер» попробуют приобрести Эриксена следующей зимой.

    • «Тоттенхэм» приобрел Эриксена у «Аякса» в 2013 году за 13,5 миллиона евро.
    • Всего у полузащитника в составе английского клуба 279 матчей, 66 голов и 86 голевых передач.
    • Действующий контракт датчанина с лондонским клубом истекает летом 2020 года.

    Источник: Daily Express

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:20
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Oldtrafford83 22 минуты назад

      На переезжать на Траффорд)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +494

      Randy Ram 28 минут назад

      13,5... по сегодняшним меркам миллионов 70 бы запросили

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73613
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru