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    Круговой – о Халке: «Когда его увидел, думаю: Че за машина? Е-мое»

    Защитник и воспитанник «Зенита» Данил Круговой рассказал об опыте игры с экс-форвардом команды из Санкт-Петербурга Халком.

    «Он на самом деле сильный. Я как увидел его, когда на паре тренировок вместе занимались, думаю: «Че за машина? Е-мое». Ноги его и удары – это что-то, топ. Насколько ноги больше моих? Раза в три. И жопа тоже раза в три. Но никто не стебал – он же результат приносил. Я с ним не общался. Из взрослых общался с Шатовым. И с Анюковым. С ним даже играл в «Зените»-2. Он очень сильный, топовый. Реально. Это вообще сила, уровень. На таких нужно равняться», – заявил Круговой.

    • Бразилец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Круговой был приобретен «Зенитом» у «Уфы» этим летом.
    • 21-летний защитник остался в «Уфе» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Sports.ru

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