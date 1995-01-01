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    Цорн: «Спартак» хочет, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем клубам РПЛ»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел итоги общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось сегодня, 3 сентября.

    «На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу «Матч ТВ» как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.

    Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания.

    Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.

    Позиция ФК «Спартак-Москва» по обоим вопросам схожа – мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ», – сказал Цорн.

    «СЭ»: 9 клубов РПЛ выступили с критикой судейства на старте сезона

    Источник: Телеграм-канал пресс-службы «Спартака»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2916

      paracetamol 1 час назад

      Если работа судейского корпуса будет прозрачной и равной для всех команд, Спам сплавится в ФНЛ.

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