Цорн: «Спартак» хочет, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем клубам РПЛ»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн подвел итоги общего собрания клубов РПЛ, которое состоялось сегодня, 3 сентября.

«На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу «Матч ТВ» как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.

Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания.

Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.

Позиция ФК «Спартак-Москва» по обоим вопросам схожа – мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ», – сказал Цорн.

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