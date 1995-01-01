Журналист Егоров: ЦСКА пытается уговорить Боласи. Если он откажется, клуб подпишет Комличенко

Да и 30 лет ему уже... хотя аренда это всегда довольно таки выгодно.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА работает над переходом полузащитника Янника Боласи из «Эвертона».
«И вот еще один нюанс по теме Комличенко – ЦСКА, и самый главный. ЦСКА пытается уговорить на переход конголезца из «Эвертона» Боласи, именно он идет под первым номером в списке клуба.
Если переход состоится, то это аренда, и это выгоднее, чем платить 2,65 миллионов «Младе» за Комличенко. В этом и вся интрига. Если Боласи, которому чудится расизм в России, не сдастся – будет, вероятно, Комличенко», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
Ранее Боласи вновь отказал ЦСКА. До этого хавбек мотивировал решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.
- «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
- Вторую часть прошлого сезона конголезец провел в аренде в «Андерлехте», за который сыграл 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
- Также хавбек выступал за «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу».