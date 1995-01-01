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    Журналист Егоров: ЦСКА пытается уговорить Боласи. Если он откажется, клуб подпишет Комличенко

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что ЦСКА работает над переходом полузащитника Янника Боласи из «Эвертона».

    «И вот еще один нюанс по теме Комличенко – ЦСКА, и самый главный. ЦСКА пытается уговорить на переход конголезца из «Эвертона» Боласи, именно он идет под первым номером в списке клуба.

    Если переход состоится, то это аренда, и это выгоднее, чем платить 2,65 миллионов «Младе» за Комличенко. В этом и вся интрига. Если Боласи, которому чудится расизм в России, не сдастся – будет, вероятно, Комличенко», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    Ранее Боласи вновь отказал ЦСКА. До этого хавбек мотивировал решение нежеланием сталкиваться с расистскими проявлениями.

    • «Эвертон» купил 30-летнего игрока у «Кристал Пэлас» в 2016 году за 29 миллионов евро.
    • Вторую часть прошлого сезона конголезец провел в аренде в «Андерлехте», за который сыграл 17 матчей, записав на свой счет шесть голов и три результативные передачи.
    • Также хавбек выступал за «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу».

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8457

      DeStar 9 минут назад

      Да и 30 лет ему уже... хотя аренда это всегда довольно таки выгодно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1927

      shurik45 9 минут назад

      Боласи не плох ,но в какой он сейчас находится форме ? Думаю,покупка Комличенко была бы более оправданной . Да и Феде одному на трех фронтах тяжеловато придется .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +688

      GSmall 26 минут назад

      Не понимаю зачем им Боласи.Он года 2 как сдулся.Да,был хорош,но не сейчас

      3
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