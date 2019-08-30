Главные новости дня. ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по Лиге Европы, 8-й тур РПЛ стартовал с ничьи 0:0

Определились соперники ЦСКА и «Краснодара» по групповому этапу ЛЕ.
Отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА уменьшился.
Associated Press: Санкт-Петербург примет финал ЛЧ в 2021 году.
«Динамо» и «Крылья Советов» не забили голов в Самаре.
РПЛ извинилась за ролик с голом Халка «Спартаку».
Защитник «Порту» Осорио может перейти в «Зенит».
«Динамо» предлагало «Славии» 20 миллионов за Соучека.
Азар признан лучшим игроком Лиги Европы прошлого сезона.
«Рома» арендовала Смоллинга за три миллиона.
«Реал» купит Фернандеша за 70 миллионов.
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