РПЛ. «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Динамо»

Крылышки, дави ментов! Соболев забей три!
В пятницу начнется восьмой тур российской Премьер-лиги.
«Крылья Советов» на своем поле примут московское «Динамо». Начало матча – в 20:00 мск.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)
30 августа, 20:00 мск
31 августа, 11:30 мск
31 августа, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
31 августа, 16:30 мск
31 августа, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Краснодар
1 сентября, 14:00 мск
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)
1 сентября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
1 сентября, 19:00 мск