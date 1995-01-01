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    РПЛ. «Крылья Советов» сыграют в Самаре с «Динамо»

    В пятницу начнется восьмой тур российской Премьер-лиги.

    «Крылья Советов» на своем поле примут московское «Динамо». Начало матча – в 20:00 мск.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва)

    30 августа, 20:00 мск

    Уфа – Оренбург

    31 августа, 11:30 мск

    Рубин (Казань) – Сочи

    31 августа, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    31 августа, 16:30 мск

    Ахмат (Грозный) – Тамбов

    31 августа, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар

    1 сентября, 14:00 мск

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)

    1 сентября, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    1 сентября, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2776

      paracetamol 46 минут назад

      Крылышки, дави ментов! Соболев забей три!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      Киркинитидец 1 час назад

      жду интересной и красивой игры! тьфу-тьфу что б не зглазить...

      0
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