Кан – генеральный директор «Баварии»

Легенда Баварии, у руля Баварии. Классно!!!
Экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан назначен в совет директоров мюнхенского клуба.
«Я безумно благодарен наблюдательному совету и отдельно Ули Хенессу за доверие. Я уже много лет связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, лояльность болельщиков, ответственность перед историей и ценностями клуба – все это «Бавария».
В ближайшем будущем я хотел бы развивать эти стороны вместе с моими коллегами по правлению и наблюдательному совету», – приводит слова Кана.
- Кан выступал в составе «Баварии» с 1994 по 2008 годы.
- Оливер заменит Карла-Хайнца Румменигге на посту генерального директора в 2022 году.
- Кан подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2020 года.