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    Кан – генеральный директор «Баварии»

    Экс-вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан назначен в совет директоров мюнхенского клуба.

    «Я безумно благодарен наблюдательному совету и отдельно Ули Хенессу за доверие. Я уже много лет связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, лояльность болельщиков, ответственность перед историей и ценностями клуба – все это «Бавария».
    В ближайшем будущем я хотел бы развивать эти стороны вместе с моими коллегами по правлению и наблюдательному совету», – приводит слова Кана.

    • Кан выступал в составе «Баварии» с 1994 по 2008 годы.
    • Оливер заменит Карла-Хайнца Румменигге на посту генерального директора в 2022 году.
    • Кан подписал пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: -16

      mp7700 10 минут назад

      Легенда Баварии, у руля Баварии. Классно!!!

      0
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      Рейтинг: +1550

      Чермындыр 22 минуты назад

      Кан - легенда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1960

      BlackMurder 22 минуты назад

      Это очень хорошо, вперед к новым задачам

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