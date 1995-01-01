Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Ди Марцио: Хильмарк перейдет из «Дженоа» в «Динамо» за 500 тысяч

    Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильмарк продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.

    27-летний швед перейдет в московский клуб за 500 тысяч евро. Хильмарк должен пройти медосмотр для «Динамо» в четверг.

    • Хильмарк провел за сборную Швеции 27 матчей, забил два мяча.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне швед сыграл за «Дженоа» 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +985

      GermanVo 44 минуты назад

      Динамо какую-то мусорную свалку напоминают. Скупают всех, кто пойдёт. Никакой мысли в трансферной компании.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7783

      KLIM777 > GermanVo 18 минут назад

      Скажи, разве для ФНЛ нужно какая-то мысль в трансферной политике?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +828

      neim 50 минут назад

      Хоть немного радует, что за сборную играл. Или играет ? Тогда совсем не плохо.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73560
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru