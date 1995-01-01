Ди Марцио: Хильмарк перейдет из «Дженоа» в «Динамо» за 500 тысяч

Динамо какую-то мусорную свалку напоминают. Скупают всех, кто пойдёт. Никакой мысли в трансферной компании.
Полузащитник «Дженоа» Оскар Хильмарк продолжит карьеру в московском «Динамо», сообщает сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.
27-летний швед перейдет в московский клуб за 500 тысяч евро. Хильмарк должен пройти медосмотр для «Динамо» в четверг.
- Хильмарк провел за сборную Швеции 27 матчей, забил два мяча.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
- В прошлом сезоне швед сыграл за «Дженоа» 18 матчей, забил один гол и отдал два ассиста.