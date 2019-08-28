За последний год «Ювентус» обошел «Манчестер Юнайтед» по популярности в инстаграм

«Ювентус» опередил «Манчестер Юнайтед», став третьим по популярности футбольным клубом в инстаграме.
В июле 2018-го у туринского клуба было не более 11 миллионов подписчиков.
За год аудитория инстаграм выросла до 31,1 миллиона. Число людей, ставших подписчиками «Ювентуса», превышает показатели «Манчестер Юнайтед», у которого 31 миллион поклонников в социальной сети
Наибольший толчок для увеличения числа подписчиков дал трансфер форварда Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» летом прошлого года.
Сейчас у португальца 181 миллион фолловеров.
- Самая популярная футбольная команда в инстаграме – «Реал» (76,6 миллиона подписчиков).
- На втором месте «Барселона» с 76,1 миллионом подписчиков.