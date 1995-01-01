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    Облак – лидер топ-5 лиг Европы по сухим матчам в 2019-м году

    «Атлетико» на выезде обыграл «Леганес» в матче третьего тура чемпионата Испании – 1:0.

    Вратарь мадридского клуба Ян Облак вышел в стартовом составе команды Диего Симеоне и провел на поле весь матч.

    Количество его матчей без пропущенных голов в 2019-м году составило 14. Это лучший показатель для всех вратарей топ-5 лиг Европы в указанный период.

    По итогам прошлого сезона 26-летний словенец получил трофей Рикардо Саморы, награду самому надежному вратарю Примеры. Победа в номинации стала для него четвертой подряд. Больше только у бывших вратарей «Барселоны» Виктора Вальдеса и Антони Рамальетса – по пять.

    • Облак перешел в мадридский клуб в июле 2014-го года из «Бенфики» за 16 миллионов евро.
    • Контракт вратаря рассчитан до июня 2023-го года. Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.

    Источник: Goal

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