Главные новости дня. Бэйл останется в «Реале», Лосано перешел в «Наполи»

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Сдав на переработку мусор, можно будет бесплатно попасть на игру «Динамо».

Окака-Чука может стать игроком «Динамо».

«Рубин» перечислит деньги «Зениту» за картонного Сутормина.

«Наполи» объявил о переходе Лосано.

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У бывшего игрока «Спартака» Кулькова диагностировали рак.

Зидан сообщил, что Бэйл будет и дальше играть за «Реал».

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