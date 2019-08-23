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    Сутормин переведет первому тренеру миллион

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в знак благодарности перешлет миллион рублей первому тренеру.

    «Попросил «Зенит» помочь мне разобраться в ситуации. И сейчас решил перевести своему первому тренеру – Александру Ивановичу Грекову – деньги. Он уже не работает в академии «Строгино», но это тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности. Не всегда труд этих людей реально справедливо оплачивается», – заявил Сутормин.

    • Казанский клуб объявил о трансфере Сутормина из «Оренбурга» 1 июля 2019 года. 8 июля футболист перешел из «Рубина» в «Зенит».
    • Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллионов евро.
    • Согласно правилам о солидарных выплатах, СДЮШОР «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита» и футбольные клубы «Строгино» и «Волгарь» имеют право на компенсацию за воспитание игрока.
    • Например, астраханскому клубу полагается 0,988% от суммы сделки. Это 494 рубля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.08.2019 20:22
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol 7 часов назад

      Совесть есть у мужика. Побольше бы таких!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      Ауторитетный экспэрт мамо 8 часов назад

      очередной лавочник....а сколько их еще будет...это рфпл, детка

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2098

      Chesn0k 8 часов назад

      похоже, опять пиарщики зенита в деле

      2
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    • ...
      Рейтинг: +401

      Mister_Tomsk 9 часов назад

      канеш бабки газпрома, че не дарить то) не в шахте же заработал, и не на буровой в -40 градусов мороза)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol > Mister_Tomsk 7 часов назад

      Ты сам когда из шахты вылез? Страдалец по чужим деньгам.

      0
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      ...
      Рейтинг: +401

      Mister_Tomsk > paracetamol 7 часов назад

      ты конченый или притворяешься? я свое мнение написал) мне срать на деньги твоего зенита, как и на тебя самого. Так что не тыкай обезьяна, бабе своей тыкай, или ах да, она тебя содержит наверное, вот ты слюной и дрищишь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +501

      АИН-27 9 часов назад

      Надеюсь, заиграет. А то у зенитки карма угробленных российских игроков скоро не выдержит.

      0
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      Рейтинг: +2658

      TOL47 9 часов назад

      Надо делать, а не расказывать о планах. Ибо планы могут изменится.

      0
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      Рейтинг: +2667

      paracetamol > TOL47 7 часов назад

      Сказано - сделано!

      0
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      Рейтинг: +2805

      САДЫЧОК 10 часов назад

      Молодец Сутормин! А , Дзюба ни переведет никому! Он и те кто пиарит (Чердак ,Канделаки ) тоже никому ничего не переведут !

      3
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      Рейтинг: +6738

      ufos73 10 часов назад

      И зачем такое писать? Почти все футболисты своим бывшим помогают... А ну да отмыть от того *овна который вылился на него и зину после мутного трансфера! ))))))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3990

      3a zenit 10 часов назад

      идея руководства клуба чтоб смягчить историю?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      Romantic2010 10 часов назад

      Такие дела делаются молча, если они искренни и от сердца. А раз сообщил публично, значит тому есть причины интересные ему в таком пиарчике. Всегда такие поступки больше отталкивали, чем вызывали уважение....Добро делается молча!

      6
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      Рейтинг: +2805

      САДЫЧОК > Romantic2010 9 часов назад

      По фиг молча или громко ! Главное , делать !

      2
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      Рейтинг: +837

      Romantic2010 > САДЫЧОК 9 часов назад

      Представь, человек, который живет в сильном достатке дарит миллион рублей бывшему тренеру. Для тренера это , конечно существенный подарок. Может быть даже самая большая сумма, что лежала у него на карточке. А для человека, что дарит это в магазин сходить пару раз в месяц. Но какой резонанс повлечет за собой эта не хитрая схема? Какой добрый мальчик Сутормин, а какой хороший клуб у него....Благородный мальчик. В местной прессе напишут про тренера и героя Сутормина...Имидживая кампания, не более. И от сердца тут ничего нет!

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