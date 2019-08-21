РФС и РПЛ принципиально не рассматривают вопрос приглашения иностранных судей

Департамент судейства и инспектирования РФС не рассматривает вопрос приглашения зарубежных арбитров на матчи РПЛ. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Сизякин.

«Не под запись общался с руководством РПЛ. Говорят, что иностранных судей ждать не стоит. Это принципиальная позиция и лиги, и РФС», – рассказал Сизякин.