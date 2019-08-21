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    РФС и РПЛ принципиально не рассматривают вопрос приглашения иностранных судей

    Департамент судейства и инспектирования РФС не рассматривает вопрос приглашения зарубежных арбитров на матчи РПЛ. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Сизякин.

    «Не под запись общался с руководством РПЛ. Говорят, что иностранных судей ждать не стоит. Это принципиальная позиция и лиги, и РФС», – рассказал Сизякин.

    • В прошлом десятилетии некоторые матчи РПЛ судили зарубежные арбитры.
    • В текущем сезоне в чемпионате России ввели систему VAR.
    • Главный тренер действующих чемпионов Сергей Семак назвал судей козлами.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2019 23:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 22 августа 2019, 07:15

      С Окраины пригласить, они ни одного нарушения русскими не пропустят.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 августа 2019, 05:54

      конечно, иначе монополия пропадет.... и вдруг судить нормально еще тут станут...

      0
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      Рейтинг: +1897

      Aston 21 августа 2019, 23:53

      Конечно,тогда воровать не получится,и бомжей тащить некому будет,прям удивили

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