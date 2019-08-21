РФС и РПЛ принципиально не рассматривают вопрос приглашения иностранных судей

С Окраины пригласить, они ни одного нарушения русскими не пропустят.
Департамент судейства и инспектирования РФС не рассматривает вопрос приглашения зарубежных арбитров на матчи РПЛ. Такую информацию сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Сизякин.
«Не под запись общался с руководством РПЛ. Говорят, что иностранных судей ждать не стоит. Это принципиальная позиция и лиги, и РФС», – рассказал Сизякин.
- В прошлом десятилетии некоторые матчи РПЛ судили зарубежные арбитры.
- В текущем сезоне в чемпионате России ввели систему VAR.
- Главный тренер действующих чемпионов Сергей Семак назвал судей козлами.