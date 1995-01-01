Главные новости дня. «Зенит» заплатил 50 тысяч рублей за Сутормина, в тульский «Арсенал» перешел игрок «Вердера»

«Ахмат» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку Уциеву.

Тульский «Арсенал» приобрел защитника «Вердера».

Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

Ефремов получил травму крестообразных связок в дерби.

Сычев планирует возобновить карьеру.

Французские СМИ пишут об интересе «Спартака» к Гоналону.

Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в игре с «Олимпиакосом».

Матч «Брага» – «Спартак» обслужит арбитр, который удалил Модрича в первом туре Примеры.

«Барселона» намерена взять Неймара в аренду.

Клопп предположил, что завершит карьеру через 2-3 года.

Мы последили за игрой возможного новичка «Спартака» – Тамезе. Хороший вариант, но есть сомнения