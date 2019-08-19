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    TMZ: Роналду заплатил Майорге 375 тысяч, чтобы девушка завершила судебное дело

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сознался в попытке подкупа американской модели Кэтрин Майорге.

    Девушка обвиняла футболиста в изнасиловании.

    По информации источника, Роналду заплатил модели 375 тысяч долларов, чтобы та отозвала обвинения в суде. Обе стороны договорились соблюдать молчание, – сказано в судебном протоколе.

    Согласно этим же документам, футболист отрицает вину в изнасиловании.

    • В сентябре 2018 года Майорга в интервью журналу Spiegel рассказала, что в 2009 году Роналду изнасиловал ее в гостинице Лас-Вегаса.
    • По словам девушки, после этого португалец предложил ей 375 тысяч долларов за молчание.
    • Полиция отреагировала на заявление Майорги возобновлением дела 10-летней давности.

    Источник: TMZ

    Американский новостной сайт, основанный в 2005 году. Главный офис находится в Лос-Анджелесе. 

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5652

      mihail200606 14 минут назад

      Ну она добилась что хотела.. Деньги кончатся, опять вспомнит об изнасиловании..

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