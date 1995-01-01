Шалимов – об игре против ЦСКА: «У «Спартака» не было командной игры»

По сути игры, прав по большому счету.
Вот только эмоции и кураж у Спартака были сильнее. Да и классность игроков сказалась. Посмотрим на команду через 5-6 туров. Новичков больше не будет, игроки должны притереться, и должна появится в игре тренерская мысль.
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал победу бывшей команды в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
«Первый тайм получился очень скучным, мне казалось, что играют две не очень классные команды, мягко скажем.
Второй тайм был поживее, молодые футболисты ЦСКА поверили, что инициатива сохранится в их руках, и расслабились, поэтому «Спартак» завладел преимуществом. Свою роль сыграл тот факт, что у «Спартака» игроки более высококлассные, чем у ЦСКА, стоит отметить, что импульс придавали защитники красно-белых Самуэль Жиго и Георгий Джикия.
У обеих команд присутствовала сумбурность в атакующих действиях. У «Спартака» была лишь надежда на индивидуальное мастерство игроков атаки, командной игры сегодня не было, несмотря на победу, как ее не было и раньше. ЦСКА сыграл на своем уровне, на мой взгляд, армейцы создавали очень мало моментов сегодня», – заявил специалист.
- «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
- Дубль на счету защитника Самуэля Жиго.
- Красно-белые поднялись до четвертого места в таблице РПЛ.