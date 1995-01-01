Шалимов – об игре против ЦСКА: «У «Спартака» не было командной игры»

Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал победу бывшей команды в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Первый тайм получился очень скучным, мне казалось, что играют две не очень классные команды, мягко скажем.

Второй тайм был поживее, молодые футболисты ЦСКА поверили, что инициатива сохранится в их руках, и расслабились, поэтому «Спартак» завладел преимуществом. Свою роль сыграл тот факт, что у «Спартака» игроки более высококлассные, чем у ЦСКА, стоит отметить, что импульс придавали защитники красно-белых Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

У обеих команд присутствовала сумбурность в атакующих действиях. У «Спартака» была лишь надежда на индивидуальное мастерство игроков атаки, командной игры сегодня не было, несмотря на победу, как ее не было и раньше. ЦСКА сыграл на своем уровне, на мой взгляд, армейцы создавали очень мало моментов сегодня», – заявил специалист.