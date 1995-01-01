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    Шалимов – об игре против ЦСКА: «У «Спартака» не было командной игры»

    Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов прокомментировал победу бывшей команды в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    «Первый тайм получился очень скучным, мне казалось, что играют две не очень классные команды, мягко скажем.

    Второй тайм был поживее, молодые футболисты ЦСКА поверили, что инициатива сохранится в их руках, и расслабились, поэтому «Спартак» завладел преимуществом. Свою роль сыграл тот факт, что у «Спартака» игроки более высококлассные, чем у ЦСКА, стоит отметить, что импульс придавали защитники красно-белых Самуэль Жиго и Георгий Джикия.

    У обеих команд присутствовала сумбурность в атакующих действиях. У «Спартака» была лишь надежда на индивидуальное мастерство игроков атаки, командной игры сегодня не было, несмотря на победу, как ее не было и раньше. ЦСКА сыграл на своем уровне, на мой взгляд, армейцы создавали очень мало моментов сегодня», – заявил специалист.

    • «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
    • Дубль на счету защитника Самуэля Жиго.
    • Красно-белые поднялись до четвертого места в таблице РПЛ.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3942

      ivany4 2 минуты назад

      По сути игры, прав по большому счету.
      Вот только эмоции и кураж у Спартака были сильнее. Да и классность игроков сказалась. Посмотрим на команду через 5-6 туров. Новичков больше не будет, игроки должны притереться, и должна появится в игре тренерская мысль.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20405

      gol_kak_sokol 27 минут назад

      Не катит сегодня твое злобное: "Акела промахнулся", шакал.

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