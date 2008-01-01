Дивеев, Ефремов, Кучаев – в стартовом составе ЦСКА на матч со «Спартаком»

Дивеев, Ефремов, Кучаев – мля! А Где Спартак!
Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадашвили.
Ранее сообщалось, что ЦСКА внес в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря Владислава Торопа.
- Матч на стадионе «Открытие Арена» начнется в 20:00 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.