Дивеев, Ефремов, Кучаев – в стартовом составе ЦСКА на матч со «Спартаком»

Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадашвили.

Ранее сообщалось, что ЦСКА внес в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря Владислава Торопа.