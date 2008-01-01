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    Дивеев, Ефремов, Кучаев – в стартовом составе ЦСКА на матч со «Спартаком»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 6-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Ефремов, Кучаев, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадашвили.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА внес в заявку на матч со «Спартаком» 15-летнего вратаря Владислава Торопа.

    • Матч на стадионе «Открытие Арена» начнется в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2581

      paracetamol 5 минут назад

      Дивеев, Ефремов, Кучаев – мля! А Где Спартак!

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