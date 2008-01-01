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    Егоров: «Мы идем с VAR шаг за шагом. Стараемся никого не обделить»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с внедрением в российской Премьер-лиге системы видеоповторов VAR.

    «Мы идем с VAR шаг за шагом. Сейчас у нас есть шесть лицензированных арбитров, которые могут работать с этой системой. Также есть девять арбитров, которые могут быть главными на матчах с VAR. Остальные рефери сейчас проходят специальные тесты и обучаются.

    Идет еще одна группа ребят, которая должна получить лицензии. Нынешние шесть судей имеют мировую квалификацию и могут обслуживать абсолютно любой матч. Мы идем к тому, чтобы достаточное количество арбитров получило необходимую лицензию. Мы в процессе учебы.

    Мы стараемся никого не обделить. Система VAR используется каждый раз на играх разных команд. К нам нет вопросов со стороны международных организаций. У нас ноль ошибок», – сказал Егоров.

    • В РПЛ систему VAR начали использовать со старта текущего сезона.
    • Впрочем, видеотехнологии пока работают только на одном-двух матчах тура.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4765

      BRO_football 12 минут назад

      А что там уметь? О введении VAR говорили с прошлого сезона, почему обучение судей началось только сейчас? Вон даже редактор трансляции на Матч ТВ работает быстрее, чем ваши судьи с VAR. Несколько секунд прошло, а зрители уже видели момент с нужного ракурса и знают было ли нарушение или нет. Может быть, проще посадить одного судью перед телевизором, который по радиосвязи будет связан с главным арбитром матча?

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      Рейтинг: +11304

      bset > BRO_football 9 минут назад

      Может даже они и умеют. Но поставь судью без лицензии на матч с VAR и УЕФА снова начнут выдавать штрафы, что человек без лицензии работает. Вон Мусаева и Шаронова уже закидали санкциями.

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