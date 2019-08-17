Главные новости дня. Судьи не засчитали два гола «Зенита», «Бавария» арендует Коутиньо

«Зенит», играя с седьмой минуты в большинстве, не победил «Ахмат», но возглавил таблицу.

Семак – о матче с «Ахматом»: «Моменты, которые «Зенит» реализовал, по каким-то причинам не были засчитаны».

«Бавария» объявила о договоренности с «Барселоной» о переходе Коутиньо.

«Краснодар» победил «Тамбов». Уткин забил, а Крицюк играл в воротах.

«РБ»: Рибери просит у «Локомотива» 3,5 миллиона в год, большой дом и личного водителя с переводчиком.

«Крылья Советов» обыграли «Урал». Соболев забил 5-й гол в сезоне и возглавил гонку бомбардиров.

«Спартак» объявил о переходе Кутателадзе.

Арустамян: «Спартак» договорился с «Ниццей» по трансферу Тамезе».

Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах