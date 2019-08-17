Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Главные новости дня. Судьи не засчитали два гола «Зенита», «Бавария» арендует Коутиньо

    «Зенит», играя с седьмой минуты в большинстве, не победил «Ахмат», но возглавил таблицу.

    Семак – о матче с «Ахматом»: «Моменты, которые «Зенит» реализовал, по каким-то причинам не были засчитаны».

    «Бавария» объявила о договоренности с «Барселоной» о переходе Коутиньо.

    «Краснодар» победил «Тамбов». Уткин забил, а Крицюк играл в воротах.

    «РБ»: Рибери просит у «Локомотива» 3,5 миллиона в год, большой дом и личного водителя с переводчиком.

    «Крылья Советов» обыграли «Урал». Соболев забил 5-й гол в сезоне и возглавил гонку бомбардиров.

    «Спартак» объявил о переходе Кутателадзе.

    Арустамян: «Спартак» договорился с «Ниццей» по трансферу Тамезе».

    Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2019 23:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73260
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru