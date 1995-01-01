Главные новости дня. «Локомотив» продвинулся в переговорах с Рибери, Балотелли мог перейти в «Динамо» или «Краснодар»

Неймар готов на снижение зарплаты до 23 миллионов ради возвращения в «Барселону».

Караваев допустил переход в «Зенит».

Фанат «Ливерпуля» травмировал вратаря команды Адриана во время празднования победы в Суперкубке УЕФА.

«Локомотив» отказался от подписания Балотелли и продвинулся в переговорах с Рибери.

Суд приговорил экс-владельца «Кубани» Мкртчана к 9 годам тюрьмы и взыскал с него почти 200 миллиардов рублей.

Азар получил травму на тренировке перед первым матчем «Реала» в чемпионате Испании.

«Динамо» интересуется форвардом «Порту» Тикиньо.

Балотелли мог также перейти в «Динамо» или «Краснодар». Клубы отказались из-за зарплаты.

Три интригующих сюжета, за которыми нужно следить в Испании: внезапный новичок, второй шанс Хамеса и трансферы «Севильи»