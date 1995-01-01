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    Главные новости дня. «Локомотив» продвинулся в переговорах с Рибери, Балотелли мог перейти в «Динамо» или «Краснодар»

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    Фанат «Ливерпуля» травмировал вратаря команды Адриана во время празднования победы в Суперкубке УЕФА.

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    Азар получил травму на тренировке перед первым матчем «Реала» в чемпионате Испании.

    «Динамо» интересуется форвардом «Порту» Тикиньо.

    Балотелли мог также перейти в «Динамо» или «Краснодар». Клубы отказались из-за зарплаты.

    Три интригующих сюжета, за которыми нужно следить в Испании: внезапный новичок, второй шанс Хамеса и трансферы «Севильи»

    Источник: Бомбардир.ру

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