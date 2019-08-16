«Спартак» подарил пожизненные абонементы экипажу севшего в поле в «Аэробуса»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость об аварийной посадке Airbus A-321 15-го августа.

«Все мы в футбольном клубе «Спартак-Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил жeсткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.

Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене».

Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!», — говорится в сообщении клуба.