Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    «Спартак» подарил пожизненные абонементы экипажу севшего в поле в «Аэробуса»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на новость об аварийной посадке Airbus A-321 15-го августа.

    «Все мы в футбольном клубе «Спартак-Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил жeсткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.

    Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене».

    Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!», — говорится в сообщении клуба.

    • После пяти туров команда Олега Кононова занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги.
    • 19-го августа команда примет ЦСКА в рамках шестого тура.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:42
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3957

      3a zenit 7 минут назад

      чет это уже дошло до безумия(я не к тому что они не молодцы и герои,а к тому что будь высота 5-7 км и посадить нет шансов-выжить)по моему уже перебор пропаганды происходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      afw13 13 минут назад

      ну теперь Спартак просто обязан выиграть в дерби с ЦСКА в качестве подарка парням и девушкам из экипажа самолета! все молодцы, Дамир вообще красавчик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      GSmall 18 минут назад

      Ещё и медаль Героя России присвоите им)))Смешно.Они просто делали свою работу.Тут нет геройства.Не выжили бы пассажиры,не выжили бы и пилоты.Так что это и им было выгодно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Суворов_лучший > GSmall 16 минут назад

      Смешного ничего нет! Ребята герои, спасли людей!!! Так командир спасает людей в бою, а то, что на этом начинается парится всякий отстой - это уже совсем другое!!!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +829

      Romantic2010 > GSmall 8 минут назад

      Так то уже сутки как герои!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +298

      evgevg13 > GSmall 8 минут назад

      Зря ты так. Иные экипажи выживали, но при этом спалили половину пассажиров. Эти красавцы , всё по уму сделали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +947

      Bozigit 19 минут назад

      Молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3192

      Viper for CSKA 22 минуты назад

      Отличный жест спартаковцев! Экипаж - герои!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Суворов_лучший 34 минуты назад

      Командир и экипаж - герои!!! Мясо тут как тут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      From1945 36 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Героям не нужна команда, основатели которой торговали бронь от армии в 1942 году! Сколько москвичей ушло в ополчение, два моих деда, их братья, ни один из братьев старостиных не воевал!!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11360

      slavutiq70 > From1945 27 минут назад

      Тебе лично не кто не что и не предлагает,,,,,,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +194

      Olymp2 > From1945 27 минут назад

      Посмотрел -да! Менты спортсмены из Москвы, армейцы спортсменны воевали, из крыльев, с Металлурга, а мяса практически нет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      From1945 > slavutiq70 22 минуты назад

      А мне паренек после афгана наплевать на мнение всякого быдла типа тебя

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      From1945 > slavutiq70 21 минуту назад

      Ты хоть раз в жизни что-то достойное мужика сделал, чмо?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      Суворов_лучший > slavutiq70 12 минут назад

      Ты бы недомерок промолчал, не познал на себе, что это значит отвечать за людей, а не просто пи... жить в чате

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      rector 37 минут назад

      Достойно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      evgevg13 44 минуты назад

      Это правильно! Молодцы!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1280

      zabvo9406 50 минут назад

      Браво!!!!!!!!

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106819
    #2
    Chernyi Lis
    79175
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73241
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru