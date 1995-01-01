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    Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера Погба

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что клуб не смог договориться о приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    По информации The Independent, в связи с этим французский специалист задумывается об уходе со своего поста.

    Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека.

    • Зидан вернулся в «Реал» в марте этого года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: The Independent

    Британское интернет-издание, до 2016 года – ежедневная газета. Основана в 1986 году как независимая национальная утренняя газета.

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    Сегодня, 10:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2636

      AtticusFinch 13 минут назад

      Сколько можно уже истерить Зидану - выгоните его на фиг возьмите другого, раз нюни распускает....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5596

      батог 30 минут назад

      ЗиЗи без Рональду хреновенько !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7847

      Cules2013 1 час назад

      Звучит, как утка. Зидан не дурак и не скандалист, чтобы вот так рубить с плеча. Иначе он бы не смог ужиться и угодить всем звёздам Реала, особенно Роналду, и не стал бы возвращаться обратно после ухода. Он точно знал, что делает, а непокупка одного игрока - это не повод уходить. Погба ни Месси, и не Роналду, чтобы из этого делать трагедию. В мире хватает пзщ достойных уровня Реала, и выйдут дешевле.

      2
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      Рейтинг: +54

      Armani nn 1 час назад

      Покажешь результат,Перес тебе зимой хоть две Погбы купит

      0
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      Рейтинг: +479

      Санёк 17 1 час назад

      Не надо был приходит к Реалу,пока Перес рулит

      0
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      Рейтинг: +3998

      la verdad 1 час назад

      При всём уважении к Зидану, в одну реку дважды не войти...

      4
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      Рейтинг: +673

      VVadic 2 часа назад

      Ну всё, ждём Моура на посту!

      2
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      Рейтинг: +871

      mig28 2 часа назад

      Прям как в Спартаке ситуёвина...скандал на скандале...и чего спокойно не живется?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5596

      батог > mig28 31 минуту назад

      В Спартаке боблишко, в Реале боблище !!!

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