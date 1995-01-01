Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера Погба

Сколько можно уже истерить Зидану - выгоните его на фиг возьмите другого, раз нюни распускает....
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что клуб не смог договориться о приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
По информации The Independent, в связи с этим французский специалист задумывается об уходе со своего поста.
Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека.
- Зидан вернулся в «Реал» в марте этого года.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
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