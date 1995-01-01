Зидан может покинуть «Реал» из-за сорвавшегося трансфера Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан недоволен тем, что клуб не смог договориться о приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

По информации The Independent, в связи с этим французский специалист задумывается об уходе со своего поста.

Сообщается, что отношения между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом значительно ухудшились из-за сорвавшегося трансфера французского хавбека.