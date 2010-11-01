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    Гол Жиру в Суперкубке УЕФА – 12-й для него в 16-ти еврокубковых матчах за «Челси»

    «Ливерпуль» и «Челси» играют в матче за Суперкубок УЕФА (1:1, 52-я минута).

    На 36-й минуте счет открыл нападающий лондонского клуба Оливье Жиру.

    Для француза гол стал 12-й в 16-ти матчах за клуб в еврокубках. В Премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке Лиги он забил суммарно семь мячей за 49 игр. Жиру перешел в «Челси» в январе 2018-го года за 17 миллионов евро после шести лет в «Арсенале».

    В победном розыгрыше Лиги Европы-2018/19 Жиру забил 11 мячей и стал лучшим бомбардиром.

    Источник: Opta

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