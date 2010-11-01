Лэмпард – о потери Азара: «Эдена нельзя заменить индивидуально»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем за Суперкубок УЕФА против «Ливерпуля» рассказал о том, как клубу компенсировать потерю Эдена Азара.

«Я был большим поклонником игры Азара, как болельщик «Челси», и даже играл с ним. Как по мне, Эден – один из лучших игроков в мировом футболе. За то время, что он был в «Челси» он был самым, Азар оставался наиболее продуктивным. Его заменить его индивидуально. Это практически невозможно из-за высокого игрового уровня.

Но для нас есть и хорошие новости. Мы должны сохранять спокойствие и быть терпеливыми. У нас есть группа игроков опытных и совсем молодых, у которых появилась возможность проявить себя. Мы должны продолжать гнуть свою линию, потому что «Челси» всегда будет «Челси», – заявил Лэмпард.