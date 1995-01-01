Главные новости дня. Перишич перешел в «Баварию», Озила и Колашинаца продолжают охранять

В «Ахмате» утверждают, что президент клуба не уводил судью игры со «Спартаком» в подтрибунное помещение.

В турецкой прессе появилась информация о попытке «Спартака» купить форварда «Галатасарая».

Шюррле получил от «Спартака» три миллиона подъемных.

ЦСКА проводит переговоры по трансферу Комличенко.

Ракицкий разместил в инстаграме видео с фразой Дзюбы «Россия и Украина – братья».

Дзюба и Слуцкий обменялись репликами в инстаграме.

Семин получил орден от Путина.

«Бавария» объявила о переходе Перишича.

Озил и Колашинац могут пропустить еще несколько матчей из соображений безопасности.

Представители «Барселоны» отправились во Францию на переговоры по Неймару.

Вы обязательно влюбитесь в «Аугсбург». Там играют братья Гетце и Хедиры, полиглот Финнбогасон, а тренер – бывший гонщик