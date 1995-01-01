Главные новости дня. Перишич перешел в «Баварию», Озила и Колашинаца продолжают охранять

В «Ахмате» утверждают, что президент клуба не уводил судью игры со «Спартаком» в подтрибунное помещение.
В турецкой прессе появилась информация о попытке «Спартака» купить форварда «Галатасарая».
Шюррле получил от «Спартака» три миллиона подъемных.
ЦСКА проводит переговоры по трансферу Комличенко.
Ракицкий разместил в инстаграме видео с фразой Дзюбы «Россия и Украина – братья».
Дзюба и Слуцкий обменялись репликами в инстаграме.
Семин получил орден от Путина.
«Бавария» объявила о переходе Перишича.
Озил и Колашинац могут пропустить еще несколько матчей из соображений безопасности.
Представители «Барселоны» отправились во Францию на переговоры по Неймару.
Вы обязательно влюбитесь в «Аугсбург». Там играют братья Гетце и Хедиры, полиглот Финнбогасон, а тренер – бывший гонщик