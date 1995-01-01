Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Главные новости дня. Перишич перешел в «Баварию», Озила и Колашинаца продолжают охранять

    В «Ахмате» утверждают, что президент клуба не уводил судью игры со «Спартаком» в подтрибунное помещение.

    В турецкой прессе появилась информация о попытке «Спартака» купить форварда «Галатасарая».

    Шюррле получил от «Спартака» три миллиона подъемных.

    ЦСКА проводит переговоры по трансферу Комличенко.

    Ракицкий разместил в инстаграме видео с фразой Дзюбы «Россия и Украина – братья».

    Дзюба и Слуцкий обменялись репликами в инстаграме.

    Семин получил орден от Путина.

    «Бавария» объявила о переходе Перишича.

    Озил и Колашинац могут пропустить еще несколько матчей из соображений безопасности.

    Представители «Барселоны» отправились во Францию на переговоры по Неймару.

    Вы обязательно влюбитесь в «Аугсбург». Там играют братья Гетце и Хедиры, полиглот Финнбогасон, а тренер – бывший гонщик

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru