0:4 от «МЮ» – самое крупное поражение в карьере Лэмпарда за 19 лет

«Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 в матче первого тура чемпионата Англии.

Для главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда встреча стала дебютной после назначения в июле.

Поражение на «Олд Траффорд» стало для англичанина самым крупным в статусе тренера и вторым по этому показателю, учитывая карьеру футболиста. В сезоне-1999/2000 он в составе «Вест Хэма» проиграл «Юнайтед» со счетом 0:7 (31-й тур АПЛ).