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    0:4 от «МЮ» – самое крупное поражение в карьере Лэмпарда за 19 лет

    «Челси» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 в матче первого тура чемпионата Англии.

    Для главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда встреча стала дебютной после назначения в июле.

    Поражение на «Олд Траффорд» стало для англичанина самым крупным в статусе тренера и вторым по этому показателю, учитывая карьеру футболиста. В сезоне-1999/2000 он в составе «Вест Хэма» проиграл «Юнайтед» со счетом 0:7 (31-й тур АПЛ).

    • «Сейчас нам не хватает игроков сборных нескольких топ-футболистов но я не буду оправдываться. Сегодняшний состав был конкурентоспособен, но соперник воспользовался четырьмя нашими ошибками», – сказал Лэмпард после встречи.
    • В среду, 14-го августа, «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок УЕФА.

    Источник: Opta

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