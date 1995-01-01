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    Okko представит компенсацию владельцам абонементов за неполадки в трансляциях АПЛ

    Онлайн-кинотеатр Okko обратился к владельцам платных абонементов в связи с неполадками в трансляциях английской Премьер-лиги.

    «Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему.

    С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию», – говорится в сообщении.

    Источник: Телеграм-канал Okko

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7282

      KLIM777 13 минут назад

      Через эйс стрим все норм)

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