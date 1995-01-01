Okko представит компенсацию владельцам абонементов за неполадки в трансляциях АПЛ

Через эйс стрим все норм)
Онлайн-кинотеатр Okko обратился к владельцам платных абонементов в связи с неполадками в трансляциях английской Премьер-лиги.
«Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему.
С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию», – говорится в сообщении.
- Проблемы возникли в трансляциях «Лестер» – «Вулверхэмптон» (0:0), «Ньюкасл» – «Арсенал» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» – «Челси» (4:0).
- Платформа выкупила лицензию на матчи Премьер-лиги-2019/20, которой прежде лишился «Матч ТВ». Сумма сделки оценивается в 18-22 миллиона евро.
- В июле сообщалось, что сервис окупил покупку прав подписанием контракта с букмекером «Олимп».