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    Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» победили в 5 туре РПЛ, Рибери может перейти в «Локомотив»

    «Зенит» обыграл в гостях «Динамо».

    «Краснодару» хватило одного гола для победы над «Рубином».

    Дубль Фамейе за 4 минуты спас для «Оренбурга» ничью с «Тамбовом».

    Французские СМИ сообщили о возможном переходе Рибери в «Локомотив».

    Перейро рассказал, почему не перешел в «Спартак».

    Команда Мамаева и Кокорина выиграла в колонии, Мамаев забил три гола.

    В АПЛ впервые был применен VAR.

    «Манчестер Сити» забил пять мячей «Вест Хэму» в первом туре АПЛ.

    Гвардиола сообщил, что Сане пропустит не менее полугода.

    Лунин может сменить «Реал» на «Милан».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2019 23:13
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