Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» победили в 5 туре РПЛ, Рибери может перейти в «Локомотив»

«Зенит» обыграл в гостях «Динамо».
«Краснодару» хватило одного гола для победы над «Рубином».
Дубль Фамейе за 4 минуты спас для «Оренбурга» ничью с «Тамбовом».
Французские СМИ сообщили о возможном переходе Рибери в «Локомотив».
Перейро рассказал, почему не перешел в «Спартак».
Команда Мамаева и Кокорина выиграла в колонии, Мамаев забил три гола.
В АПЛ впервые был применен VAR.
«Манчестер Сити» забил пять мячей «Вест Хэму» в первом туре АПЛ.
Гвардиола сообщил, что Сане пропустит не менее полугода.
Лунин может сменить «Реал» на «Милан».
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