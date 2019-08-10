Главные новости дня. «Зенит» и «Краснодар» победили в 5 туре РПЛ, Рибери может перейти в «Локомотив»

«Зенит» обыграл в гостях «Динамо».

«Краснодару» хватило одного гола для победы над «Рубином».

Дубль Фамейе за 4 минуты спас для «Оренбурга» ничью с «Тамбовом».

Французские СМИ сообщили о возможном переходе Рибери в «Локомотив».

Перейро рассказал, почему не перешел в «Спартак».

Команда Мамаева и Кокорина выиграла в колонии, Мамаев забил три гола.

В АПЛ впервые был применен VAR.

«Манчестер Сити» забил пять мячей «Вест Хэму» в первом туре АПЛ.

Гвардиола сообщил, что Сане пропустит не менее полугода.

Лунин может сменить «Реал» на «Милан».

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