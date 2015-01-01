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    РПЛ. «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо», «Краснодар» примет «Рубин»

    В субботу пройдут три матча 5-го тура российской Премьер-лиги.

    «Оренбург» встретится с «Тамбовом», «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» примет «Рубин».

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Оренбург – Тамбов

    10 августа, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    10 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Рубин (Казань)

    10 августа, 19:00 мск

    Арсенал (Тула) – Уфа

    11 августа, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    11 августа, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Сочи

    11 августа, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

    11 августа, 21:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

    12 августа, 20:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -3060

      Январь 59 5 минут назад

      Болеем за Динамо. Команде Дм.Хохлова уже пора дома побеждать.

      0
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      Рейтинг: +17412

      Боцман59rus 14 минут назад

      Ждём очередных сейвов от Спайча и ударов в створ от ФК Краснодар...

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