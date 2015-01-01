РПЛ. «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо», «Краснодар» примет «Рубин»

Болеем за Динамо. Команде Дм.Хохлова уже пора дома побеждать.
В субботу пройдут три матча 5-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург» встретится с «Тамбовом», «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» примет «Рубин».
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
10 августа, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
10 августа, 19:00 мск
10 августа, 19:00 мск
11 августа, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)
11 августа, 16:30 мск
11 августа, 19:00 мск
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
11 августа, 21:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)
12 августа, 20:00 мск