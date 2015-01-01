РПЛ. «Зенит» в Москве сыграет с «Динамо», «Краснодар» примет «Рубин»

В субботу пройдут три матча 5-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург» встретится с «Тамбовом», «Зенит» на выезде сыграет с «Динамо», а «Краснодар» примет «Рубин».

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Оренбург – Тамбов

10 августа, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

10 августа, 19:00 мск

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Краснодар – Рубин (Казань)

10 августа, 19:00 мск

Арсенал (Тула) – Уфа

11 августа, 14:00 мск

Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург)

11 августа, 16:30 мск

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ЦСКА (Москва) – Сочи

11 августа, 19:00 мск

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Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

11 августа, 21:30 мск

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

12 августа, 20:00 мск

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