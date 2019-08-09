Алиссон не сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что вратарь команды Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА против «Челси».

По его словам, у бразильского голкипера выявлено повреждение икроножной мышцы.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако он точно не сыграет в ближайшую среду.