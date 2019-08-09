Алиссон не сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

Что ж,посмотрим в деле на новичка команды Адриана.очень надеюсь,что причин для разочарований не будет.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что вратарь команды Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА против «Челси».
По его словам, у бразильского голкипера выявлено повреждение икроножной мышцы.
Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако он точно не сыграет в ближайшую среду.
- «Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА 14 августа в Стамбуле.
- Алиссон травмировался в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича».