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    Алиссон не сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что вратарь команды Алиссон пропустит матч за Суперкубок УЕФА против «Челси».

    По его словам, у бразильского голкипера выявлено повреждение икроножной мышцы.

    Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако он точно не сыграет в ближайшую среду.

    • «Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА 14 августа в Стамбуле.
    • Алиссон травмировался в матче 1-го тура АПЛ против «Норвича».

    Источник: The Metro

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1000

      21082014 23 минуты назад

      Что ж,посмотрим в деле на новичка команды Адриана.очень надеюсь,что причин для разочарований не будет.

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