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    Двое человек могут сесть в тюрьму за использование видеоматериалов со вскрытия Салы

    Суд может приговорить двоих человек к тюремному заключению за использование ими видеоматериалов с посмертной экспертизы бывшего нападающего Эмилиано Салы.

    По информации The Guardian, 49-летний Шерри Брэй и 62-летний Кристофер Эшфорд признались в том, что имели доступ к записи с камер видеонаблюдения во время вскрытия тела футболиста.

    В начале года аргентинец перешел из «Нанта» в «Кардифф». 21 января частный самолет, на котором он летел из Франции в Уэльс пропал с радаров над Ла-Маншем, а в феврале был найден на дне пролива. 6 февраля спасатели извлекли из-под обломков самолета тело Салы.

    Вскрытие тела футболиста было сделано на следующий день в морге Борнмута.

    Сегодня во время выступления в Суиндонском суде в Брэй и Эшфорд признались в том, что трижды использовали несанкционированный доступ к материалам с Салой с 9 по 11 февраля.

    Полиция Уилтшира сообщила, что Брей был директором компании по видеонаблюдению в Чиппенхэме, которой принадлежал контракт по контролю камер в морге в Борнмуте в нерабочее время, а Эшфорд был сотрудником морга.

    Расследование было начато после того, как изображение Салы с посмертной экспертиза появились в социальных сетях. В связи с этим были проведены обыски в офисах компании по видеонаблюдению. В ходе расследования выяснилось, что Брей сфотографировал кадры из видео на телефон и отправил другому человеку в фейсбуке.

    Брэй и Эшфорд были освобождены под залог и теперь явятся в суд 20 сентября.

    Источник: The Guardian

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