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    Полузащитник «Динамо» Гармаш: «Неприятно, что у нас идет война, а он ушел в «Зенит»

    Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш назвал отношения между Украиной и Россией войной, а также прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Зенит».

    «Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел», – поделился мнением украинский футболист.

    • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел за петербуржцев четыре матча.

    Источник: «Динамомания»

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