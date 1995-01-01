Полузащитник «Динамо» Гармаш: «Неприятно, что у нас идет война, а он ушел в «Зенит»

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш назвал отношения между Украиной и Россией войной, а также прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел», – поделился мнением украинский футболист.