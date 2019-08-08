Главные новости дня. Лукаку в «Интере», Ло Чельсо в «Тоттенхэме», Давид Луис в «Арсенале»

«Сочи» объявил о переходе Заболотного.
Агент Чалова: «Клуб АПЛ сделал значительное предложение, но ЦСКА отказался от продажи».
Лукаку перешел в «Интер». Клуб установил трансферный рекорд.
«Уотфорд» установил клубный рекорд, купив форварда «Ренна» за 30 миллионов.
«Арсенал» объявил о переходе защитника «Селтика» Тирни.
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо с правом выкупа.
У Сане травма крестообразной связки правого колена. Ему предстоит операция.
«Тоттенхэм» купил у «Фулхэма» Сессеньона за 27 миллионов.
Лига Европы. «Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Тун».
Официально: Давид Луис – игрок «Арсенала»
21 важный, но незаметный трансфер августа