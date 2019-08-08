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    Лукаку перешел в «Интер»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал игроком миланского «Интера».

    В официальном твиттере клуба появилось видео с Лукаку, который одел форму «нерадзурри». «Интер – не для всех, и поэтому я здесь», – сказал бельгийский форвард.

    В четверг Лукаку прошел медосмотр для «Интера». Сообщалось, что сумма трансфера составит 65 миллионов евро плюс 12 миллионов в виде бонусов.

    • Лукаку перешел в «Юнайтед» в июле 2017-го года из «Эвертона» за 84,7 миллионов евро.
    • В 45 матчах прошлого сезона форвард забил 15 голов и отдал четыре ассиста.

    Источник: твиттер «Интера»

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    Сегодня, 18:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +272

      dmzeus 5 минут назад

      Ну хз. Такое

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