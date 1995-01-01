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    «Арсенал» договорился по трансферу Тирни. Продажа станет рекордной для «Селтика»

    «Арсенал» близок к подписанию левого защитника «Селтика» Кирана Тирни.

    Sky Sports сообщило о том, что стороны согласовали трансфер стоимостью 25 миллионов фунтов. Сумма станет рекордной для шотландского клуба.

    В прошлом сезоне 20-летний воспитанник забил один гол и отдал шесть результативных передач в 40-ка матчах всех турниров.

    Источник: Sky Sports

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