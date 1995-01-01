«Арсенал» договорился по трансферу Тирни. Продажа станет рекордной для «Селтика»

«Арсенал» близок к подписанию левого защитника «Селтика» Кирана Тирни.

Sky Sports сообщило о том, что стороны согласовали трансфер стоимостью 25 миллионов фунтов. Сумма станет рекордной для шотландского клуба.

В прошлом сезоне 20-летний воспитанник забил один гол и отдал шесть результативных передач в 40-ка матчах всех турниров.