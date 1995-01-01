«Арсенал» договорился по трансферу Тирни. Продажа станет рекордной для «Селтика»

«Арсенал» близок к подписанию левого защитника «Селтика» Кирана Тирни.
Sky Sports сообщило о том, что стороны согласовали трансфер стоимостью 25 миллионов фунтов. Сумма станет рекордной для шотландского клуба.
В прошлом сезоне 20-летний воспитанник забил один гол и отдал шесть результативных передач в 40-ка матчах всех турниров.
- 1-го августа «Арсенал» купил полузащитника «Лилля» Николя Пепе за 80 миллионов.
- Согласно L'Equipe, клуб в ближайшее время арендует у «Барселоны» хавбека Филиппе Коутиньо.
- По информации L'Equipe, состав команды Унаи Эмери также может пополнить защитник Давид Луис. Бразилец ранее отказался от тренировок с «Челси».