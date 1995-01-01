Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Sky: «Тоттехэм» согласовал трансфер Ло Чельсо. Переход станет вторым по стоимости в истории клуба

    Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо продолжит карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, «Тоттенхэм» договорился о покупке 23-летнего аргентинца за 55 миллионов фунтов. Сегодня, 8-го августа, он пройдет медосмотр в лондонском клубе и подпишет контракт.

    Трансфер станет вторым в списке самых дорогих в истории «Тоттенхэма». Рекордным стал июльский переход полузащитник Танги Н'Домбеле из «Лиона» за 63 миллиона.

    • Прошлый сезон Ло Чельсо провел в аренде в «ПСЖ». Хавбек забил 16 голов и отдал шесть ассистов в 46-ти играх всех турниров. В июле «Бетис» выкупил права на игрока за 22 миллиона евро.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +472

      FENIX-SL 29 минут назад

      Поккетино знает что делать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79136
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72967
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru