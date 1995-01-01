«Чемпионат»: «Кристэл Пэлас» увеличит предложение по Чалову до 25 миллионов

Деньги хорошие , если это правда. Если весь в долгах , то стоит продать...
По информации «Чемпионата», лондонский «Кристэл Пэлас» планирует сделать новое трансферное предложение по нападающему ЦСКА Федору Чалову.
Англичане готовы заплатить за 21-летнего форварда 25 миллионов евро.
Первое предложение в 15 миллионов армейцы отклонили.
- Чалов – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
- С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.