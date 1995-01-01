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    «Чемпионат»: «Кристэл Пэлас» увеличит предложение по Чалову до 25 миллионов

    По информации «Чемпионата», лондонский «Кристэл Пэлас» планирует сделать новое трансферное предложение по нападающему ЦСКА Федору Чалову.

    Англичане готовы заплатить за 21-летнего форварда 25 миллионов евро.

    Первое предложение в 15 миллионов армейцы отклонили.

    • Чалов – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду игрок дебютировал в сентябре 2016 года.
    • С тех пор 21-летний форвард провел 89 матчей, забил 31 гол и сделал 15 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 16 миллионов евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии8
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      Рейтинг: +664

      Alekxei Z. 5 минут назад

      Деньги хорошие , если это правда. Если весь в долгах , то стоит продать...

      0
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      Рейтинг: +10923

      slavutiq70 6 минут назад

      Давай парни до 30 подымайте а там Гинер поторгуется,,,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      jengais 11 минут назад

      Если это правда, то надо продавать!!
      И Феде хорошо, и клуб бабок выручит, купит на его позицию какого нибудь бразильца или африканца забивного за 10 лямов и дело сделано. Не впервой все таки))

      2
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      Рейтинг: +10923

      slavutiq70 > jengais 5 минут назад

      За 10 забивного не найти,,,,цены уже давно не те,,,,,,если только молодого на перспективу,,,,,,

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      Рейтинг: +7181

      KLIM777 12 минут назад

      За 25 можно уже подумать. Но не надо так рано уезжать.

      0
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      Рейтинг: +2496

      AtticusFinch > KLIM777 7 минут назад

      Да уезжать-то можно когда угодно, но не в Кристал) Там в нападении Бентеке и Батшуайи ... Из сборной Бельгии))и ещё пара напов неплохих)

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      Рейтинг: +7181

      KLIM777 > AtticusFinch 5 минут назад

      Ууу тем более. Лучше в ЦСКА и в ЛЕ, чем в АПЛ и на лавке полотенца носить.

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      Рейтинг: +2496

      AtticusFinch > KLIM777 2 минуты назад

      Я хоть убей не понимаю зачем им Чалов - у 6 них напов, куда ещё одно...

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